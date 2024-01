«Ser valents»

Un Eder Sarabia reflexiu, positiu i filosòfic vol mantenir l’equip tricolor amb l’ànima aixecada, malgrat la posició de descens que manté l’FC Andorra a la lliga. Avui els tricolor disputen una altra cita, aquest cop a La Romareda contra el Saragossa, un equip que també s’ha vist penjant d’un fil en la suma de punts. L’entrenador va afirmar ahir que «l’equip està fent bé les coses, estem treballant molt i tenim molt clar el repte meravellós que disputarem demà». A més, «tenim l’oportunitat de demostrar-nos que volem continuar gaudint del futbol professional, així com de jugar en estadis i contra equips». Ara, l’FC Andorra es manté en la línia del descens, una qüestió que segons el tècnic és normal en la història dels equips de futbol, però que a més «l’altre dia vam tenir una conversa i vaig ser molt clar, els vaig dir que la història dels clubs es va construint amb el temps», perquè el basc va fer memoria que «avui [ahir] fa tres anys que vam arribar a Andorra i que vam signar pel Futbol Club Andorra, i va afegir, «Això es va construint amb coses, fets i moments. Per això recordarem aquest gener com el moment en què l’FC Andorra estava en descens. Són coses normals que passen en el creixement i evolució d’un club».

En aquesta línia, Sarabia va voler remarcar que l’equip ha de continuar jugant «sabent que som bons, i tenint clar en què hem de millorar, fent front amb reptes meravellosos com el que tenim demà [avui]». Per aquest motiu, el basc vol que els jugadors «siguin valents tant en atac com en defensa, perquè nosaltres no tenim un model de joc de sobreviure, sinó de frescor, de valentia, d’atreviment i això és el que primer hem de posar».

D’altra banda, l’entrenador va remarcar que la victòria estava clara per a l’equip que «sàpiga gestionar l’ambient de pressió, els moments en els quals el camp estrenyi per la necessitat dels dos equips», perquè va afirmar que «no serà un partit lineal, sinó que tindrà els seus moments com pràcticament tots. Hem de fer el passet de maduresa per saber quan hem de defensar bé i ser rigorosos, sigui defensant o sent agressius en l’àrea contrària».

Tanmateix, Sarabia no va deixar pas oblidat el fet que els tricolor han de saber «refermar el marcador, perquè sense importar la posició que tingui cada jugador, en aquests moments hem de saber aguantar els minuts que calguin per consolidar el partit». Quant a les derrotes en partits anteriors, el preparador va fer referència al partit contra el Leganés i la derrota en el temps de pròrroga, ja que «és un equip que per aquest mateix motiu és líder de la lliga, perquè és un equip que sap mantenir la calma en moments determinats, així com apostar tot en atac i defensa», però malgrat la derrota, «els jugadors estan conscienciats, tenen una voluntat enorme, així que seguim demà en un camp i un equip espectacular, així com un ambient molt fabulós, per això hem d’anar a demostrar un bon joc».

Finalment, pel que fa al davanter Karrikaburu i el seu temps a la gespa, ja que avui és el seu segon partit, Sarabia va exposar que «el millor és no posar pressió. En dos o tres partits trobarem la seva millor versió i sabem que ens donarà molt».