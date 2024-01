La presidència d'Andorra Banking es renova amb Xavier Cornella i Carlos Aso

El conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, i el director general d'Andbank, Carlos Aso, són els nous president i vicepresident d'Andorra Banking per a l'any 2024, després d'haver sigut escollit per l'assemblea general de l'associació. Segons l'establert als estatuts de l'entitat, aquests càrrecs són rotatius, motiu pel qual es renoven anualment.

Per El Periòdic

