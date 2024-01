MyInvestor compra la plataforma digital Helloteca

«Volem que els nostres clients signin la hipoteca que més els convingui, sigui en l’entitat que sigui. Aquesta operació evidencia que MyInvestor cerca posar al client veritablement en el centre», va apuntar el vicepresident executiu de MyInvestor, Carlos Aso. Per la seva part, Juan Pablo Caturini, fundador i CEO de Helloteca, va indicar que «l’aliança amb MyInvestor és inèdita i confirma que existeix una nova manera de fer banca en la qual tots guanyen».

MyInvestor, el neobanc participat pel grup Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos family office, ha adquirit una participació majoritària a Helloteca, la plataforma digital de tramitació i gestió d’hipoteques que presta servei als clients interessats a contractar una hipoteca, acompanyant-los al llarg de tot el procés per a garantir-los la contractació del préstec en millors condicions. D’aquesta manera, a partir d’ara MyInvestor no només comercialitzarà les seves hipoteques, sinó que ajudarà els seus clients a trobar el préstec més avantatjós del mercat adaptat al seu perfil i necessitats. Només caldrà que el client ompli un formulari simulant la hipoteca que necessita i algunes dades personals i MyInvestor i Helloteca realitzaran un estudi de viabilitat que podrà concloure amb la contractació d’una hipoteca a MyInvestor o a qualsevol altre banc.

