Manuel Clavel, el nexe entre Andorra, Dubai i Miami

Què tenen en comú localitats tan diferents com Andorra, Dubai i Miami? Malgrat que a simple vista pot semblar que no hi ha cap element de coincidència, el cert és que tots tres territoris comparteixen edificis obra de l'arquitecte murcià Manuel Clavel. Així, des l'estudi Clavel Arquitectos han sortit projectes tan singulars com el Museum Garage del Design District de Miami, el restaurant del xef Alain Ducasse al Palm Jumeirah de Dubai i el centre d'oci integral Unnic.



De fet, Unnic Andorra encaixa perfectament amb la nova línia arquitectònica que es treballa a les parròquies centrals del Principat. Segons Clavel, es tracta d'un espai d'oci que busca oferir experiències físiques per motivar el visitant a sortir de casa i poder viure-les.



Dissenyat com una capsa de sorpreses, l'edifici busca impactar al visitant una vegada hi accedeix amb onze plantes, de les quals tres corresponen a l'aparcament, quatre al Gran Casino d'Andorra, dues a la discoteca i una per al restaurant. A més, com ja és conegut, l'edifici també compta amb un terrat que dona continuïtat a la plaça del Poble, connectant-la amb l'avinguda Meritxell.