La CNAU aposta per l’educació per impulsar la pau arreu del món

El secretari general de la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU), Jean Michel Armengol, ens explica en aquest dia internacional de l’Educació la tasca que desenvolupa Andorra conjuntament amb la Unesco en matèries educatives, en què pot destacar el nostre país amb els seus sistemes educatius a escala internacional, en quin estat es troba l’educació a escala mundial i perquè és tan important gaudir de bons mecanismes educatius i de participació dels joves per a les nostres societats.

El país i la Unesco: Junts per l’educació

El Principat ha aconseguit consolidar una estructura educativa molt notable per un estat de petites dimensions, comptant amb tres sistemes educatius gratuïts (l’andorrà, l’espanyol i el francès) a més de disposar d’altres sistemes privats com l’anglès. Segons indica Armengol, aquest fet és un dels grans valors que té el país a l’exterior, que és admirat per altres estats que veuen en el Principat un exemple a seguir. En paraules del director de la CNAU: «A escala de la Unesco, cada vegada que ens reunim amb el grup regional d’Europa i Canadà, per exemple, tots diuen que és bastant impressionant que un país com Andorra pugui tenir tants sistemes educatius». Armengol veu en aquest fet un valor destacable que «ens permet obrir en l’àmbit lingüístic, cultural i educatiu». A més, dins d’aquests sistemes, existeix una diversitat de nacionalitats que també és afavoridora pel desenvolupament dels infants, impulsant també el catàleg d’oferta dels propis pares que veuen les àmplies possibilitats que té el seu infant a Andorra.

Per tractar de fer una coordinació conjunta cap al desenvolupament global, els 193 estats membres de les Nacions Unides van crear l’Agenda 2030 amb una sèrie d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Entre ells, el número quatre, Educació de Qualitat. Per tal de complir l’objectiu, Andorra ha col·laborat en diverses iniciatives amb la Unesco per tal d’assolir aquest ODS tant nacionalment com internacionalment. Una d’elles és la Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco creada fa 25 anys i que, d’entre els més de 10.000 centres d’ensenyament de tot el món, vuit d’aquests són andorrans. Segons explica Armengol: «Cada escola associada a l’UNESCO tria una temàtica que desenvoluparà i és un compromís tant per part de la direcció del centre d’ensenyament com dels professionals que fan el relleu amb els alumnes». Per aquest present curs 2023-2024, les activitats de la xarxa andorrana se centren en sis eixos temàtics: Patrimoni, Ciències Socials, Sostenibilitat i Medi Ambient, Dies Internacionals i Mundials, Exposicions i la Setmana de la Ciència. Un exemple d’activitat per cada eix serien les xerrades i tallers que s’organitzen a les escoles envers el patrimoni cultural i immaterial d’Andorra que han rebut el reconeixement de la Unesco com la transhumància o el ball de l’Ossa, per transmetre el patrimoni cultural a les futures generacions i que aquestes puguin aprendre els valors que aquestes tradicions transmeten. Així mateix, altres exemples serien els tallers que es fan envers la situació dels refugiats a escala mundial o dels impactes del canvi climàtic, en què es pren consciència sobre aquestes grans crisis que suposen dos grans reptes actuals i futurs. També celebren els dies internacionals com, per exemple, el de la ràdio, en què els alumnes a com preparar un programa de podcàsting als estudis d’RTVA, o el dels drets humans, on s’aprèn a partir de moments històrics com la reivindicació de la no-violència de Mahatma Ghandi. A més a més, se celebren exposicions com ‘Dessins pour la paix’, dedicada a la llibertat d’expressió, de premsa o de creença i s’exposen temes com el racisme, el rol d’Internet, els drets de les dones o la situació dels infants en els conflictes. Finalment, a la setmana de la ciència, la xarxa desenvolupa la Trobada de Joves Científics, un concurs interescolar en què els alumnes investiguen, creen i presenten un projecte que fomenti la innovació científica.

Així mateix, el Principat també forma part del programa UniTwin, que reuneix més de 850 institucions en 117 països, per a fomentar la cooperació i els vincles interuniversitaris a escala mundial amb l’objectiu de reforçar les capacitats institucionals mitjançant l’intercanvi de coneixements i la col·laboració. En el cas andorrà, aquest programa és present a través de la càtedra Unesco de la Universitat d’Andorra (UdA) on tenen «un compromís per poder desenvolupar tota una sèrie d’activitats i d’objectius de desenvolupament sostenible. Cada quatre anys fan un informe explicant com han pogut desenvolupar concretament els objectius que s’havien marcat en el marc d’aquest compromís de descripció en aquesta xarxa», segons explicava el secretari general.

Per acabar, cal esmentar la participació del país en diverses iniciatives de joventut, que fomenten la participació dels joves en la presa de decisions internacionals. És el cas del Youth Forum de la Unesco, on Andorra va estar present a l’edició 2023.