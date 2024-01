Elisenda Alamany presenta el seu nou llibre el 26 de gener

La política i filòloga catalana Elisenda Alamany presentarà el seu nou llibre 'La política que vindrà' en un esdeveniment el pròxim 26 de gener que es durà a terme a l’hotel Roc Blanc.



El llibre parteix de la història d’una persona jove amb expectatives que veu com es trenquen i s’acaba introduint en el món de la institució constitucional. A través de tot el fil històric, l’obra manifesta una visió optimista del futur de la política que l’autora preveu que sigui "més empàtica, col·laborativa i oberta" amb "un procés sobiranista replantejat, noves propostes polítiques i nous llenguatges".



També hi ha lloc per al present amb una exposició de la problemàtica dels governs, la "política s'ha adaptat poc a la societat" explica l'autora, que ha patit transformacions i canvis. Punt de vista que coincideix amb els especialistes de diferents àrees (experts digitals, doctors, gestors culturals, entre altres) que han acompanyat a Alamany en el transcurs de l’elaboració del llibre, han aportat la seva visió i "confirmen que tenim molts reptes per adaptar-nos a l’entorn".



L’autora fa propostes de com ha de ser l’esquerra, concretant que "ha de ser una esquerra més moderada i oberta amb capacitat de deixar entrar persones d’altres perfils" i deixar de banda les etiquetes. Aprofita per fer menció del paper de la dona en l’àmbit del lideratge que "aporta coses que no hi eren, fins i tot més creativitat".



La desafecció política és un altre dels grans temes abordats que Alamany assegura que és present en la societat actual perquè "existeix una desigualtat". Altrament, afirma que és una tasca dels polítics que s’han de marcar com una "exigència i no és l’arrogància de la societat", han de ser ells que han de "donar respostes del dia a dia" i "explicar-ho amb el llenguatge d’avui".