L’FC aconsegueix l’empat ‘amistós’ enmig de les derrotes de LaLiga

Tanmateix, va arribar el final del partit i un Ivan Gil àgil va poder marcar el primer gol a favor dels andorrans al minut 87. Quan semblava que la victòria es quedava a casa, els lleidatans van treure forces amb un Sergio Montero precís que va fer arribar l’empat al marcador al minut 91. Finalment, els tricolor tornen al país per preparar el pròxim partit de LaLiga Hypermotion.

Per la seva part, el Lleida Esportiu va tenir una clara oportunitat amb una definició de cap que Nico Ratti va poder rebutjar encertadament. Així, l’FC Andorra i el Lleida Esportiu van tancar una primera part sense canvis en el marcador. Un cop va començar la segona meitat, els de Sarabia van sortir del vestuari amb una altra cara, més aviat de desconcentració i pèrdua de pilotes, fet que va suposar una oportunitat dels lleidatans per estrènyer als tricolor.

