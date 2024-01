Roger Casamajor guanya el premi Feroz per 'La Mesías'

L'actor andorrà Roger Casamajor es va emportar ahir el premi Feroz al millor actor protagonista pel seu paper a La Mesías, la sèrie creada i dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi emesa a Movistar+. Casamajor, qui va ser entrevistat per EL PERIÒDIC fa unes setmanes, va esdevenir també fa unes setmanes guanyador dels premi Forqué per aquest mateix paper.

Nascut a la Seu d'Urgell, l'actor va donar els seus primers passos dins del món de la interpretació a Andorra, participant en diverses produccions teatrals. El seu recorregut professional no s'ha aturat en tots aquests anys, en els quals ha format part de projectes tan rellevants com Pa negre, El laberinto del fauno o el seu darrer projecte, La Mesías. En aquesta, Casamajor interpreta a un home turmentat per un passat marcat per la família i el fanatisme religiós.