Neix Cultura Activa amb la missió d'impulsar la llengua i la cultura del país

La nova associació per promoure la llengua i la cultura al país, Cultura Activa, es constituirà formalment el pròxim dijous 1 de febrer amb la celebració d'un acte públic que tindrà lloc a Escaldes-Engordany i on assistiran la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, entre altres autoritats andorranes.

El certamen –inicialment previst pel novembre passat però anul·lat a causa de la defunció de l'excap de Govern Toni Martí– comptarà amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escena Nacional d'Andorra, actuacions musicals amb Lluís Cartes, Oriol Vilella i Albert Freixas, un ball interpretat per l'Esbart de les Valls del Nord i un monòleg a càrrec de Núria Montes. «Cultura Activa aposta pels espectacles fets a casa perquè creiem que tenim músics, actors i ballarins d'alt nivell al país», es va informar des de l'associació. A més, i amb l'objectiu de fomentar la inclusivitat, l'esdeveniment estarà interpretat en llenguatge de signes.

Segons va explicar la presidenta de l'associació, Maria Cucurull, Cultura Activa va gestar-se a partir d'una necessitat real de crear una entitat que, més enllà de centrar-se en el fet cultural –una tasca que ja exerceixen activament altres entitats del Principat– s'adeqüés al context de la societat actual. «Em refereixo al fet que el món va molt ràpid i passen moltes coses a Internet. I la llengua catalana no té la presència que hauria de tenir a la xarxa», va denunciar Cucurull. «La llei de l'ús d'ordenació d'ús de la llengua oficial, actualment, no recull res referent a Internet i trobem inadmissible que, en molts casos, les webs d'algunes empreses andorranes encara es publicitin únicament en castellà», va afegir la presidenta a tall d'exemple.

Davant d'aquest escenari, una de les primeres actuacions que es proposa dur a terme Cultura Activa –que neix amb una base de 150 socis i una junta formada per 12 persones de diferents àmbits– és dur a terme una diagnosi de la situació actual del català al país i, a partir d'aquí, elaborar propostes amb la contribució de diversos especialistes per intentar revertir la situació. «Si algú ens preguntés sobre la situació de la llengua, només podríem basar-nos en enquestes que es realitzen un de cada quatre anys, i segons la nostra percepció, creiem que la situació lingüística del país ja ha empitjorat respecte a un any enrere», va assenyalar Cucurull, assegurant que «per aquest motiu, pensem que cal ser-hi».

Pel que fa a l'activitat de l'associació, Cucurull va subratllar que, de moment, Cultura Activa organitzarà accions enfocades a afrontar els reptes actuals de la llengua i la cultura al país, informa l'ANA.