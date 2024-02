L’Executiu valora positivament l’informe de tràfic d’éssers humans

El Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA) del Consell d’Europa (CoE) va publicar ahir el seu tercer i darrer informe sobre Andorra. En aquest, l’organisme internacional admet i congratula al Principat pels seus progressos en el «desenvolupament d’un marc legal, institucional i polític per combatre el tràfic d’éssers humans». El CoE destaca l’aprovació del 2021 del que és el primer document d’orientació estratègica amb mesures de prevenció i sensibilització; les formacions impartides a professionals implicats en el tràfic de persones, iniciades el 2019 en cooperació amb Espanya i França; la modificació del 2021 del Reglament del dret al dret a la defensa i a l’assistència tècnica lletrada; la modificació del Codi Penal per la qual s’ha exclòs de responsabilitat criminal a les víctimes de tràfic d’éssers humans per les infraccions penals que hagin comès en la situació d’explotació, així com la tipificació del fet de reclutar, transportar, traslladar, allotjar o acollir una o més persones amb fins de treball, serveis forçats o mendicitat. A més, es considera una circumstància agreujant el fet que es faci amb menors d’edat.

Tot i així, el GRETA també alerta de la detecció de riscos d’explotació laboral al país per la forta demanda de treballadors estrangers, en particular en els àmbits dels treballs domèstics, els temporers, la construcció i l’agricultura. A més, s’esmenta la possibilitat que es produeixin casos de criminalitat forçosa. El comitè del CoE expressa la seva preocupació sobre la «restrictiva legislació laboral i immigratòria», la qual podria encoratjar a l’explotació laboral i al tràfic d’éssers humans, a causa del fet que les víctimes podrien tenir por de denunciar la seva situació, segons va estipular l’organisme. En aquest sentit, el CoE demana a les autoritats del país «que vetllin perquè els delictes de tràfic d’éssers humans siguin investigats de manera proactiva i ràpida, independentment que la víctima presenti una denúncia».

Després del Consell de Ministres celebrat ahir, el ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, i portaveu del Govern, Guillem Casal, va declarar que «el to i el resum global d’aquest informe és positiu» i que «Andorra compleix amb el conjunt de recomanacions».