Àlex Pastor: «Els resultats no ens acompanyen, però estem aprenent»

L’FC Andorra passa pel mal tràngol d’estar a la penúltima posició a LaLiga Hypermotion, sembla que els tricolor no acaben de trobar la clau per remuntar les trobades tant a casa com fora. Així i tot, les derrotes consecutives dels de Sarabia no rebaixen els ànims dels jugadors del conjunt perquè, tot i que no aconsegueixen sumar punts ni acumular victòries, l’afició va poder gaudir d’uns partits en què l’FC Andorra va mostrar una versió més lluitadora. El defensa tricolor, Àlex Pastor, va assegurar que «és cert que les derrotes no ens estan acompanyant, però crec que d’aquests difícils moments també es poden aprendre moltes coses», afegint que «és una oportunitat per a nosaltres lluitar per salvar la categoria. Encara en queda molt, però crec que estem fent les coses bé».

D’altra banda, a causa d’alguns qüestionaments plantejats recentment sobre l’estil de joc dels tricolor i les conversacions de vestuari, el defensa va exposar que «parlem de moltes coses. Es parla de la competició, de com continuar amb l’estil que tenim de joc. Al final, si volem treure l’equip, haurem de mantenir-nos ferms amb la nostra filosofia, tal com ho hem fet tots aquests anys. Però de totes maneres són coses que es queden al vestuari». El punt de complexitat i la tecla que no acaba de trobar l’equip ha estat massa comentada els darrers dies, però tant el conjunt com els tècnics intenten buscar la solució. «Sempre es poden millorar les coses, crec que estem en un punt en què no acaben de sortir les coses, igual juguem un partit igualat i aquest s’acaba decantant per al rival», va explicar Pastor. Per aquest motiu, els andorrans se centren en les coses bones i les que poden millorar, fet que el número quatre de l’FC Andorra va destacar: «És qüestió d’esperar, de continuar treballant, perquè sincerament, al final els partits es decantaran cap a nosaltres».

A més, Pastor va expressar la comoditat amb la qual es troba a l’equip, perquè «ja des d’abans de la meva lesió al novembre em trobava bé i ara considero que estic en un bon moment. Tots els minuts que em dona el míster he intentat aprofitar-los per ajudar l’equip sobretot, ja que és el més important».

Finalment, el defensa va preferir no opinar sobre l’actuació arbitral que s’ha vist últimament, ja que «no és fàcil, perquè es poden equivocar tant a favor com en contra. La veritat és que no opinaré sobre aquest tema», va afegir Pastor.