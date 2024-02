L'FC Andorra fitxa a Pombo a última hora

Pombo, nascut a Saragossa fa quasi 30 anys, és un migcampista format a les categories inferiors del Reial Saragossa que ha jugat la darrera temporada i mitja a les files del Racing. Té experiència a Primera Divisió després de l'ascens aconseguit amb el Cadis, tot i que en el seu curs a la màxima categoria no va acabar de trobar la continuïtat necessària, jugant només 12 partits fent un gol a la lliga i tres duels més a la copa, anant cedit a l'Oviedo la temporada següent a la recerca de minuts de qualitat. En la seva darrera experiència, Pombo va ser un jugador important la temporada passada a les files del conjunt càntabre, en el retorn de l'equip a LaLiga Hypermotion. Va disputar 32 partits en lliga, amb 26 titularitats, i va marcar quatre gols. Aquest any, però, només ha pogut jugar dos partits i és un dels motius que l'han portat a aterrar al Principat.

L'FC Andorra va tornar a fitxar a última hora del mercat ahir amb l'adquisició del migcampista Jorge Pombo, que arriba com a agent lliure des del Racing de Santander fins a final d'aquesta present temporada. L'aragonès és un futbolista amb molta capacitat tècnica i talent, una bona conducció i un gran colpejament i pot jugar tant d'interior com en posicions atacants.

