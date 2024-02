No hi ha manera

L’FC Andorra va marxar de les Illes Canàries amb un sol punt que no va deixar contents ni als homes d’Eder Sarabia ni al CD Tenerife. L’empat a zero, tot i no deixar amb les mans buides als tricolor, va deixar un mal sabor de boca tant al vestuari com als aficionats.

L’entrenador del conjunt andorrà, Eder Sarabia, va testificar en la roda de premsa posterior al duel que, si bé valora marxar de l’Heliodoro Rodríguez López puntuant, «era un partit per guanyar». El tècnic va esmentar que durant la primera part del matx va començar molt bé per part dels seus pupils, però a mesura que anaven passant els minuts, els illencs anaven recuperant cada vegada més terreny als del Principat.

Aquest reequilibri de forces va forçar Sarabia a aplicar una sèrie de canvis a la segona meitat que van donar resultats positius. Els tricolor van saber controlar bé l’esfèric i minvant en gran mesura les ocasions del conjunt blanc-i-blau, a excepció de dos contraatacs ocasionats per dues errades per part de l’FC Andorra. Tot i així, la pilota no va travessar la línia de gol i el marcador no es va moure.

El basc va declarar que «ens ha faltat una mica de precisió als últims metres, tant a la primera meitat com a la segona, per haver pogut guanyar» el dissabte. El tècnic va valorar el fet d’aconseguir un punt en comptes de cap, cosa que ajuda a «nivell mental per tallar la ratxa i veure que, com a visitant, podem ser forts», però lamentant que «ha estat un partit que podríem haver guanyat».

Deixant a un costat la llàstima per no haver pogut assolir la victòria, Sarabia va posar èmfasi en la versió positiva que es va veure de l’FC Andorra, tot i continuar estant mancat de precisió. El basc va declarar que «crec que anem jugant bastant bé. Els últims dos o tres mesos, excepte a Santander, hem estat molt a prop de guanyar molts partits. És veritat que els últims 20 minuts del Saragossa van ser dolents després del 2-0, però dels darrers duels venim de poder guanyar al Leganés, amb ocasions per poder empatar al Saragossa, l’altre dia amb l’Elx vam tenir més situacions que ells... I contra el Tenerife, crec que han passat massa coses de les quals voldríem nosaltres». Sarabia va parlar d’una bona dinàmica de joc de l’equip, però reconeixent i fent autocrítica de què «si no sumes punts, tot això als jugadors els pesa. Espero que serveixi per reforçar-los, jo tinc les coses molt clares».