L'FC Andorra suma només un punt i continua en zona de perill

L’FC Andorra suma un punt en haver empatat in extremis contra el Vila-real B. L’equip visitant havia aconseguit avançar-se al marcador al minut 76 amb un gol de Diego Collado (0-1). Quan semblava que ja no hi havia marxa enrere i els de Sarabia estaven desesperats, un gol d’Scheidler al minut 91 ha deixat el partit en empat (1-1).

Tot i l’empat i el fet de sumar un punt, els tricolor segueixen en zona de perill.

El pròxim partit es disputarà fora de casa el pròxim dissabte a les 21.00 hores contra el Llevant.