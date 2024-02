El dia de la marmota

Aquest dissabte, l’FC Andorra va empatar contra el Vila-real B a l’Estadi Nacional, després que un gol de Scheidler salves un punt pels tricolor en un matx que podria haver suposat una nova derrota pels pupils d’Eder Sarabia tot i deixar un regust amarg a l’afició, que va respondre a la crida del club per omplir el Nacional i tractar de girar la mala dinàmica que porta l’equip.

Tant el partit com la roda de premsa de Sarabia van ser coses molt similars a les que ja està acostumat l’aficionat tricolor aquesta temporada. Un FC Andorra que surt del vestuari amb ganes i que sembla que pot guanyar el partit, però que no acaba d’aprofitar les ocasions per materialitzar els gols i que amb el pas dels minuts es cometen errors que costen gols i punts. Tot seguit, l’entrenador tricolor valorar múltiples aspectes que, efectivament, són palpables entre els seus jugadors, però que no acaben de ser satisfactoris per a l’aficionat. Aquests fenòmens es van repetir el darrer dissabte com també en altres múltiples partits d’aquesta temporada 2023-24.

El tècnic tricolor va tornar a apreciar «l’exercici de caràcter que ha mostrat l’equip en una situació complicada», a més de valorar el fet que «almenys empatant el partit, crec que hi ha diverses coses del matx a les quals ens hem de continuar aferrant». El tècnic va enumerar diferents accions de mèrit de Lobete, Benito i Pombo, entre d’altres, però que mai acaben traspassant la línia de calç per petits detalls.

El basc va valorar la primera part esmentant que va ser «bastant bona, on hi va haver dues o tres situacions que no van acabar de ser clares ni amb un tir a porteria, però que eren molt clares». Tot i aquestes ocasions prometedores, però fallides, el tècnic va concloure que durant la primera meitat «vam controlar bastant bé el partit». Respecte a la segona part, Sarabia va explicar que «vam tornar a entrar bé (al camp), inclús vam ajustar algunes coses per trobar millor a la sortida (de pilota) a Jandro. Crec que ho estàvem fent bé». Tot i així, Sarabia va declarar que, arran de la «precipitació» que va provocar pèrdues de pilota i errors en defensa, es va encaixar el gol groguet i va lamentar també que, en els darrers minuts, va faltar alguna ocasió més.