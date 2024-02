Bonell demana «paciència» per «trobar la millor solució per a tots»

La ministra va recalcar que «des del mes de maig hem estat seguint aquest tema de ben a prop, i també em consta que, per part de l’FC Andorra, han estat treballant en aquest projecte». Bonell va declarar que és conscient de que la data que marca el final del conveni de l’Estadi Nacional està cada vegada més a prop, sent el 30 de juny, però confia en que les reunions donaran els seus fruits ja que «cadascú podrà expressar la seva voluntat i mirar de trobar una solució entre tots plegats».

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va fer unes declaracions ahir davant dels mitjans de comunicació, en què va «demanar una mica de paciència» per «esperar a veure si, durant el que queda de febrer i el mes de març, podem trobar tots plegats la millor solució per a tots», respecte l’afer envers l’Estadi Nacional entre l’Executiu, l’FC Andorra, el VPC i les federacions de futbol i rugbi del país.

Per Joan Jiménez

