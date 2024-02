L'Andorra Sax Fest bat nou rècord amb 200 participants

S'enceta l'onzena edició de l'Andorra Sax Fest, del 28 de març al 5 d'abril. Una edició que ha assolit un nou rècord de participants en les dues categories de Solo Sax i Solo Youth Sax, i en les quals, com ja va passar l'any passat, els candidats han hagut de superar un procés de preselecció a partir de vídeos que han enviat a l’organització del certamen. En ells, els participants havien de demostrar el seu domini de l’instrument i les seves habilitats interpretatives en diferents registres. En total, es van rebre 180 sol·licituds en format audiovisual, de les quals se n’han escollit finalment 144 (138 al Solo Sax i 52 al Youth Sax).



L’Andorra Sax Fest és un certamen que cada any atrau a més públic internacional i prova d’això és que enguany hi participen saxofonistes vinguts de 34 països diferents, sent la nacionalitat més nombrosa la xinesa amb 55 participants. Així doncs, supera als 50 procedents d’Espanya, el país que fins ara comptava amb més concursants en les anteriors 10 edicions celebrades. Després d'ambdós, la majoria dels participants provenen de França (21), Japó (21), Rússia (18) i Corea del Sud (8). A més, cal destacar també que aquest any hi prenen part nou andorrans, la xifra més alta en aquests 11 anys de festival.



El director de l'Andorra Sax Fest, Efrem Roca, va afirmar que "estem molt satisfets de la consolidació d’aquest certamen, del prestigi i del renom internacional que té, i que, a més, any rere any hi prenguin part concursants vinguts de cada vegada més països”. Tanmateix, va indicar que l'edició d'enguany tindrà una durada de nou dies i reunirà a unes 500 persones entre participants, acreditats i membres de l’organització. A part de ser un punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de coneixements entorn del món del saxofon, els inscrits també podran aprofitar per descobrir els atractius turístics del país.