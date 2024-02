L'FMI valora positivament l'Acord d'associació amb la UE

El Fons Monetari Internacional considera que l’economia del Principat es beneficiaria en cas que s’acabi formalitzant l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Durant la presentació de l'informe, el sotsdirector de les oficines de l'FMI a Europa, Rodolphe Blavy, ha valorat positivament l'Acord d'associació d’Andorra amb la UE com a eina de diversificació econòmica per al país. A més, Blavy ha destacat que “l’Acord no estableix restriccions en la sobirania fiscal del país”.

Quant a riscos de l'acostament a Europa per part del Principat, Blavy ha fet èmfasi en què l'obertura del mercat necessita uns períodes de transició i d'adaptació per a alguns sectors. L’organisme considera indispensable la diversificació de l’economia per solucionar els principals problemes del país com són el mercat laboral, l’augment de la inflació, l’habitatge i el canvi climàtic.



La secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, ha destacat que l'obertura a nous mercats europeus és una oportunitat, a més de destacar el respecte de l’Acord a les especificitats andorranes (tabac, serveis financers, telecomunicacions, energia i quotes migratòries). Souque ha posat èmfasi en el compromís d'Andorra amb l'adopció dels estàndards internacionals i ha valorat de manera positiva que “un organisme com l’FMI avala el text acordat i argumenta els punts a favor que té el nostre país per créixer de cara al futur”.

Recuperació econòmica/ L'economia andorrana s'ha recuperat amb força després de la pandèmia de la Covid-19 i creix de manera substancial. El ministre de Finances, Ramon Lladós ha anunciat que el PIB provisional de l'any 2023 és d'un creixement del 2,3%, un dels índexs més alts d'Europa. "Això s'ha donat gràcies a les pernoctacions que han augmentat, el creixement del nombre d'assalariats i també del salari mitjà i pel fet que pràcticament no hi ha atur al país i la inflació es va reduint", va explicar Lladós.

Tot i així, ha destacat que el creixement genera desequilibris. El primer és l'habitatge que "des de Govern hi estem treballant intensament, dèficits en atracció de talent i un altre és el canvi climàtic per les conseqüències que ens suposa sobretot en el turisme d'hivern".