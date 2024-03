L'Andorra Digital Congress se centra en la Intel·ligència Artificial

L'Andorra Digital Congress, el primer congrés de negocis digitals celebrat a Andorra té com a principals protagonistes la intel·ligència artificial i la creació de continguts.



Gairebé un miler de persones han assistit a les conferències d'aquest matí, en les quals s'han tractat temes com la importància de desenvolupar una marca personal i com fer-ho, la creació de continguts digitals i com utilitzar la intel·ligència artificial en qualsevol mena de negoci.



En l'esdeveniment, que s'està celebrant al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, hi participen 35 emprenedors que tenen com a objectiu posar en valor la transformació digital.