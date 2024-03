Escaldes-Engordany atorga 150.415 euros en ajudes des del 2020

El Departament d'Acció Social que el Comú d'Escaldes-Engordany va posar en marxa el novembre del 2020, en plena pandèmia amb l'objectiu d'atendre les necessitats de les famílies, ha atorgat, des de la seva creació, un total de 628 prestacions i ajudes socials. Així, si bé va ser l'any 2021 quan se'n van donar més, concretament 243, el 2023 es va tancar amb una xifra que va superar les 200, concretament en van ser 205, un 75% més que l'any precedent.



Així, cal destacar que la corporació comunal va atorgar el 2020, un total de 26 prestacions en menys de dos mesos (tal com s'ha indicat el departament es va crear al mes de novembre). Ja l'any següent, i en plena pandèmia, el volum de prestacions i ajudes atorgades es va elevar a 243. El 2022 es va registrar una davallada i la quantitat total va quedar situada en 154, una xifra que aquest darrer any passat va tornar a créixer fins a les 205.



Pel que fa als imports que des del Comú s'ha destinat a satisfer aquestes prestacions, la suma total en aquests anys ha estat de 150.415 euros, sent evidentment el 2021 quan la partida va ser més important, concretament de 61.994 euros. El segon any en què es van destinar més diners va ser el 2023 amb 48.889 euros. El 2022 la suma va ser de 35.892 i pel que fa al primer any, el 2020, s'hi van destinar 3.638 euros a donar resposta a les demandes socials.



Cal destacar que entre les ajudes que poden demanar els ciutadans hi ha l'exoneració del foc i lloc, que és una de les més sol·licitades, i n'hi ha d'altres com la cobertura perquè els infants puguin fer activitats en els períodes de vacances o l'Escaldes Estiu. També es donen prestacions per cobrir necessitats alimentàries o ajudes en farmàcia.



Més enllà de les ajudes econòmiques, aquest departament també disposa d'un servei d'informació, orientació i assessorament que facilita informació als ciutadans sobre l'accés a recursos socials, i entre el 2020 i el 2023 ha fet un total de 1.654 permanències, és a dir, visites fetes amb usuaris. Així, el primer any (des del 9 de novembre) en va fer 62 i des de llavors l'increment ha estat constant, ja que l'any següent va dur a terme 475 visites, per passar a les 531 del 2022 i arribant a les vora 600 del 2023, concretament 586.