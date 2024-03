Caldea presenta una programació especial per a Setmana Santa

Finalment, els més petits podran gaudir d’activitats lúdiques a l’spa exclusiu per a infants de tres a vuit anys, el qual obrirà del 23 de març a l’1 d’abril en horari de 10.00 a 16.00 hores.

Per altra banda, les Champagne Sessions s’ampliaran del 28 al 31 de març amb sessions de música en directe a les 19.15, 20.15 i 21.15 hores, en les quals el públic podrà gaudir de la música en directe d'un saxofonista o un cantant mentre gaudeixen d’un còctel a l’aigua, a l’spa adults Only de Caldea. El bar aquàtic oferirà una carta de begudes, des de les clàssiques copes de xampany fins a còctels o smoothies. Paral·lelament, els tallers wellness ampliaran la seva programació de bols tibetans i mindfulness.

En motiu de l'arribada de la Setmana Santa, la qual és la darrera oportunitat per gaudir de la temporada de neu d'Andorra, Caldea convida a tots els visitants a gaudir de l’experiència d’oci i benestar durant aquestes vacances, a través d'una programació enfocada a tots els públics. El gran protagonista serà l'espectacle Storm, en què dos acròbates sorprendran els usuaris amb straps i les impactants figures aèries dibuixades al ritme de la música en directe d’una guitarra elèctrica o d’un violí. El programa preveu un passi diari i l’espectacle es podrà gaudir el 28 de març, a les 21.40 hores; del 29 al 31 de març, a les 11.40 i 21.40 hores, i l’1 d’abril, a les 11.40 hores. Aquesta serà l’última oportunitat per gaudir de l’espectacle.

Per El Periòdic

