Andorra, seu del Global MICE Forum que espera un centenar de participants

El Principat acollirà per primera vegada una edició del Global MICE Forum, un esdeveniment professional amb més de 12 anys d’activitat amb la voluntat de posar en contacte empreses del sector del turisme de negocis. Acollir aquesta trobada forma part de l’estratègia de l’Andorra Convention Bureau, que té la voluntat de continuar posicionant el país com una destinació idònia per realitzar-hi esdeveniments corporatius i d’incentius.

És, a més, el primer cop que els organitzadors del Global MICE Forum celebren una edició durant la temporada d’hivern, i des de l’Andorra Convention Bureau s’ha volgut aprofitar aquesta oportunitat per donar a conèixer l’oferta del país per aquest tipus d’esdeveniments entre els participants. Així, la previsió és que gairebé un centenar de persones, entre proveïdors, agències i planificadors d’esdeveniments corporatius es desplacin a Andorra per prendre-hi part entre el 13 i el 15 de març, sobretot de França, Espanya, Portugal i Regne Unit.

El programa inclou sessions de presa de contacte 'one-to-one', activitats en grup per fomentar el treball en equip i la descoberta de diversos indrets i propostes enfocats específicament a aquest tipus de turisme. Tot, amb l’objectiu final d’establir connexions entre diferents empreses, identificar les opcions d’Andorra per aquests esdeveniments i generar experiència i crear oportunitats de negoci.

En la seva trajectòria de més d’una dècada, el Global MICE Forum ha organitzat una quarantena de trobades a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.



Una trentena de socis a l’Andorra Convention Bureau / Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius, dotant així el país d’una oferta durant tot l’any complementària a la ja existent en altres àmbits. Actualment, compta amb la participació de 31 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.