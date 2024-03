Els Premis CEA 2024 s'entregaran el 14 de maig

El Premi Marca Andorra és un dels més destacats d'enguany. En aquest cas no l'escull el jurat, sinó els membres de la patronal a través del vot electrònic que, pròximament, es farà arribar a tots els associats i associades. El guanyador d'aquest guardó l'any passat va ser l'esportista andorrà, Joan Verdú.

10. Reconeixement Marca Andorra: Persones o entitats (no només empreses) que han ajudat a la promoció del nostre país més enllà de les nostres fronteres.

7. Premi gestió sènior: Empreses amb un percentatge important de treballadors de més de 50 anys i amb una taxa alta de fidelitat a l’empresa. També es valorarà si l’empresa té plans concrets per a persones de més de 50 anys.

2. Premi FEDA a la sostenibilitat: Empreses amb processos interns de sostenibilitat, que destaquin per una gestió sostenible i amb un producte o servei respectuós amb el medi ambient.

En total es repartiran 10 premis, un per a cadascuna de les categories.

Per Alba Cladellas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació