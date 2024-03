Andbank vol potenciar el potencial de la intel·ligència artificial

Andbank, l'entitat especialitzada en serveis de banca privada, ha anunciat una aliança amb GPTadvisor, la wealthtech de IA liderada per Salvador Mas, amb l’objectiu d’explorar el potencial de la IA per a l'eficiència i la qualitat del servei ofert pels seus banquers.

Les solucions de IA de GPTadvisor seran implementades a Andbank de manera progressiva. L'objectiu marcat en una primera fase és crear un grup de treball per a explorar el potencial de l'aplicació per a l'accés dels banquers a dades detallades sobre els productes i oportunitats d'inversió oferts per Andbank, perquè els professionals puguin respondre ràpidament a les necessitats i consultes dels clients, millorant així l'agilitat en la presa de decisions.

En una segona etapa, GPTadvisor buscarà oferir als banquers la capacitat de realitzar anàlisis detallades de les carteres d'inversió. L'aplicació identificarà possibles punts de millora en diversificació i risc de la forma més efectiva.

En aquest moment es disposa una primera versió de GPTadvisor en prototip a Andbank per a fons d'inversió.

Parlant sobre aquesta col·laboració, el CIO d’Andbank, Javier Planelles, va comentar: "Estem encantats d'explorar juntament amb GPTadvisor l'arribada de la intel·ligència artificial al nostre model de servei bancari. Aquesta aplicació no només millorarà l'eficiència operativa, sinó que també elevarà l'experiència del client en oferir anàlisis més precisos i personalitzats".