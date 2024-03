El tram inicial de les voreres dels Vilars seran remodelades per un pressupost de 87.000 euros

El comú d'Escaldes-Engordany durà a terme aquest any la reforma de les voravies de la carretera dels Vilars, en el tram des de l'inici de la carretera fins al carrer de les Teulades. La intenció és que aquests treballs, un cop s'adjudiquin, tinguin un termini d'execució de sis setmanes i que el cost s'elevi a uns 87.000 euros. Per aquest motiu, la corporació comunal ha convocat un concurs públic per contractar els treballs i que ha sortit publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes abans del 22 d'abril.



Segons informen des del comú escaldenc, la voluntat és anar remodelant més voravies de la part alta del Vilars. De fet, cada any es destina una part del pressupost a l'embelliment i adequació de voravies, recorden.