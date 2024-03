La Cambra participa en un projecte per donar suport a la transició sostenible de les petites empreses

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) participa, conjuntament amb les Cambres de Comerç de Girona, Lleida, l’Occitanie, Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales, al projecte europeu Galop. El que pretén aquest programa és impulsar la transició sostenible de les petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms oferint eines perquè assoleixin aquest objectiu amb èxit.



Les tècniques responsables de la Cambra del programa Galop, Stella Canturri i Laura Gabriel, van assistir ahir dimecres a aquesta primera jornada de treball que ha tingut lloc a Toulouse i que ha servit per posar en marxa les diferents accions de formació i sensibilització a implementar que s’inclouen dins d’aquest projecte europeu.



En concret, aquesta iniciativa s’articula en diferents línies d’actuació i engloba diversos àmbits. Pel que fa a la transferència de coneixement, es crearà un Observatori per la Sostenibilitat Empresarial Transfronterera i accions formatives en sostenibilitat al sector empresarial. A més, també s’impulsarà el desenvolupament empresarial sostenible a través de la creació d’una acceleradora d’start-ups i assessorament en sostenibilitat.



Totes aquestes accions es reforçaran amb la posada en marxa d’un Galop Tour i activitats de networking entre les empreses del territori transfronterer.



El Galop s’inclou dins del programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa 2021-2027 creat per fomentar el desenvolupament sostenible dels territoris fronterers d’Espanya, França i Andorra.



En aquest sentit, les diferents actuacions que es detallen al projecte Galop estan previstes que es duguin a terme en els propers tres anys amb la voluntat que les empreses dels diferents territoris que hi participen incorporin millores en l’eficiència energètica, redueixin consums i impulsin l’ús d’energies renovables, entre d’altres.