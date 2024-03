Les matriculacions de vehicles cauen un 20,8%

Les matriculacions de vehicles durant el mes de febrer s'han situat en les 270, una xifra que tal com publica aquest dijous el Departament d'Estadística, suposa una caiguda del 20,8% respecte del mes de febrer de l'any anterior. Entrant al detall, durant el febrer han tingut variacions positives el grup de camions i camionetes (54,5%) i el de motocicletes i ciclomotors (10,2%). Per contra, el grup d'altres i el de turismes han presentat variacions negatives del 41,7% i del 33,9% respectivament. Entre els mesos de gener i febrer les matriculacions totals s'han situat en les 549, un 14,8% menys en comparació amb el mateix període anterior, quan es van matricular 644 vehicles. En aquest sentit, les categories que mostren variacions positives són les de motocicletes i ciclomotors (18,6%) i la de camions i camionetes (30,8%). La resta de categories han mostrat variacions negatives. Concretament, la de turismes ha caigut un 23,7% i la d'altres un 54,5%. Finalment, les matriculacions de vehicles durant els darrers 12 mesos han estat 3.946, el que representa una variació percentual negativa del 15,2% respecte del mateix període anterior, en què es van matricular 4.655 vehicles. L'únic grup que ha presentat una variació positiva ha estat el de camions i camionetes (15,7%).

Per El Periòdic

