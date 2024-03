La creació de l'Agència Tributària Única, l'objectiu abans de 2027

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha entrat una sèrie de preguntes en la sessió del Consell General d'avui referents a la creació d'una Agència Tributària Única, en trobar-nos actualment en un "marc tributari segur i estable", a més de "tenir molts avantatges i un major control de cara a controlar possibles errors". Una idea que, segons ha informat el ministre de Finances, Ramon Lladós, ja és un plantejament que està marcat per assolir-se abans que finalitzi l'actual legislatura: "Requereix un compromís ferm per part de totes les administracions involucrades, ja que és un esforç que cal dur a terme des del convenciment i no des de la imposició". I és que per a Lladós, l'objectiu a l'hora de dur a terme la creació d'aquesta Agència respon al fet de facilitar el procés de recaptació dels tributs, gestionant tant els impostos de l'administració central com dels diferents comuns d'Andorra.

Durant els darrers mesos, ja s'han anat anticipant les tasques que s'hauran de completar durant el procés, amb la idea que "quan ens hi posem a parlar, puguem avançar més ràpidament". Una sèrie de tasques que s'han centrat especialment en tres fronts diferents: el front tecnològic, el qual és "fonamental, ja que no s'entén el procés de recaptació sense les operacions telemàtiques" i que portarà, a la vegada, a la creació d'un portal tributari i un bus d'operativitat; el front operatiu, i una clara definició dels objectius a tenir en compte.

En línia amb aquest darrer front, el titular de la cartera de Finances ha indicat que ja s'han tingut algunes primeres converses amb els comuns "per començar a determinar l'objectiu compartit", tot i que recalcant que "les primeres interaccions m'han resultat més complexes del que esperava, ja que hem d'eliminar possibles dubtes i suspicàcies".