Govern arriba als 3,5 milions d'euros en pressupost per al sector agrícola i ramader

Aquesta tarda el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha donat a conèixer els detalls de les diferents modificacions de la partida pressupostària del sector ramader. La presentació de la reformulació i ampliació dels ajuts al sector agrícola i ramader, que ha anat a càrrec del titular de la cartera, Guillem Casal, i del director del Departament d'Agricultura, Josep Casals, té com a objectiu principal continuar "garantint l'estabilitat i continuïtat del sector", ha començat dient Casal. La partida pressupostària és d'un 16% més, arribant als 3.581.006,79 d'euros, per tal de donar prioritat a la raça bovina del país. Tanmateix, han sigut tres els eixos que des del consistori s'han modificat per tal d'assolir l'objectiu de "fomentar una ramaderia més productiva i fomentar la raça Bruna d'Andorra", ha explicat el ministre.

"Volem potenciar una ramaderia més productiva i fomentar la raça Bruna d'Andorra". Guillem Casal (Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia)

En la mateixa línia, Casal ha apuntat que, a més de ser aquest "l'increment més important i exponencial de recursos que s'ha fet des del 2001", s'ha fet amb la finalitat de generar més oferta de productes agraris també, afavorint altres produccions agrícoles com les produccions de vi. Així, els ajuts per a les explotacions ramaderes del país s'ajustaran a l'IPC, a més de tenir la plena voluntat de premiar una ramaderia més productiva per fomentar la raça Bruna d'Andorra amb ajuts que "arriben fins a més del 40%", ha assegurat el titular de la cartera.

Els tres eixos de modificació han sigut al reglament del conjunt d'ajudes ramaderes tradicionals de muntanya, als ajuts dels prats de dall, biodiversitat i plans de millora, i a la producció ecològica. Modificacions que, en el cas del reglament de les primeres ajudes, s'ha procedit a un increment del 42% de les ajudes a les mares selectes de raça Bruna. Així com un 31% d'increment en les ajudes als mascles reproductors de la mateixa raça i andorrana i als ajuts a l'anoll selecte d'aquesta raça del país. En últim lloc, s'ha augmentat un 38% l'ajut per als vedells i vedelles de fins a 150 dies de vida.

En el cas de les primeres ajudes adreçades a les mares selectes de raça Bruna (42%) de dos fins als 12 anys, des del ministeri aposten per puntuar i certificar donant punts per crear llindars -60 punts com a màxim- de valoració de la raça. Pel que fa a l'increment del 31% d'ajuts als mascles reproductors, Casal ha declarat que "el reglament marca tres tipologies de races, d'acord amb la qualitat de cada raça es disposarà de més percentatge d'ajut o igual al que estava estipulat". L'ajut que també s'ha incrementat en un 31%, el ministre ha explicat que aquest "s'ha fet amb la finalitat de continuar ajudant la nostra raça i tenir cada cop animals més selectes". Finalment, "l'increment del 38% d'ajuts als vedells i vedelles de fins a 150 dies de vida s'ha fet per primar les explotacions que tenen més productivitat i més naixements durant l'any".