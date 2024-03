El debat de la revolució i l'ajuda a futur als sectors de les DAO

Quin és el futur de l'empoderament col·lectiu? Quina és la solució perquè tothom ho pugui implementar en el seu dia a dia? Segons va explicar Josep Bové en el marc del cicle de debats 'Speakers'Corner' que organitza periòdicament l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany, la resposta recau sobre les Organitzacions Autònomes Descentralitzades (DAO). Aquestes, estan destinades a ser la nova forma d'entendre les maneres de governar en qualsevol àmbit de la vida que es necessiti un consens, sigui en empreses o en les relacions socials. El desenvolupador de softwares Pol Sendra coincideix amb 'l'AAVE chain initiative' i afegeix que hi ha diferents tipus de DAO's, en funció de si són més o menys descentralitzats. El seu grau de descentralització dependrà de com són d'òptimes per a l'individu que utilitzarà aquest sistema.

"La tecnologia darrere d'aquest recurs generalment és amb 'blockchain'" explica l'ex-AAVE Daniel Martínez. Influeix i es pot aplicar en diverses formes. Per exemple, en una votació, independentment del grau de DAO, sempre hi ha un recompte i es comporta a unes accions dins dels diferents protocols existents. Segons informa l'ANA, el portal ofereix la imparcialitat, la transparència i l'eficiència en l'operació i governança de l'organització, fet que aporta confiança i seguretat. L'advocat de 'Chainlink' Ari Kiry afirma que les DAO seran una part fonamental de la forma en la qual es gestionen aquests protocols "tan destinats a canviar el món" i a "facilitar la comunicació en tota mena d'entitats". Venen com a una revolució i venen per quedar-se.