El turisme de negocis, minoritari a Andorra

Aquest fet també el remarca una organitzadora d'esdeveniments de CWT, MariCarmen Iglesias: "El problema que veig jo és que els clients porten molt malament haver d'anar a Barcelona o a Lleida i posteriorment haver d'agafar un autobús per arribar al Principat". En aquest sentit, posa èmfasi als vols que van des de Madrid fins a l'aeroport d'Andorra-La Seu: "amb el vol que tenim des de Madrid és meravellós, ja que podem fer entrar als nostres clients internacionals des de la capital espanyola", tot i que afegeix que "els vols només són divendres i diumenge, i els viatges de negocis sempre són entre setmana. No és fàcil, doncs, arribar a Andorra".

Tot i així, el mateix director del fòrum reconeix que Andorra té el hàndicap de la connectivitat amb els països de l'entorn: "Els accessos que tenim per arribar al Principat no fan que el país sigui accessible", tot i que afegeix que "una vegada que la gent arriba aquí i ho viu, segur que vol repetir, però la connectivitat fa que sigui difícil aquesta primera trobada amb el país". I és que remarca que "la majoria han hagut de volar fins a Barcelona o anar fins a Lleida amb AVE i després agafar un autobús fins a Andorra".

El turisme de negocis a Andorra és minoritari. Així ho ha explicat aquest matí el director d'Andorra Turisme, Enric Torres, en el marc de la celebració del primer congrés Mice Forum al país, que aquest any és acollit pel Park Hotel d'Andorra la Vella. Aquest fòrum fa 13 anys que existeix, i amb "aquesta edició, ja s'han fet 44 d'aquest esdeveniment", ha remarcat el director i fundador del Mice Forum, Andrés Marino. S'han presentat empresaris del món de l'organització d'esdeveniments de gran part d'Europa, com poden ser Espanya, Portugal, Bèlgica, Holanda i Regne Unit. Marino ha remarcat que "empresaris d'aquests països han comprovat de primera mà la quantitat d'ofertes i varietat de recursos que ofereix Andorra".

Per Maria Lozano

