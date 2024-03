Andorra Telecom ofereix una formació sobre el bon ús d'internet a 280 alumnes del Lycée

Un total de 280 alumnes de 6è curs del Lycée Comte de Foix assistiran divendres a les xerrades de conscienciació en el bon ús de les pantalles i internet, les quals impartirà l'expert en tendències digitals, Jordi Camós, i que tenen un doble objectiu. D'una banda, conèixer i ser conscients de com les empreses que dissenyen videojocs, aplicacions i xarxes socials, utilitzen el coneixement al voltant de la psicologia i la biologia per a crear productes que causen addicció, i com afecta les persones l'ús dels seus productes i serveis a curt, mitjà i llarg termini. I d'altra, transmetre les conseqüències del mal ús de la tecnologia en temes de ciberassetjament, el qual inclou l'assetjament, la intimidació i la difamació en línia.

Tal com destaca Camós, el ciberassetjament pot tenir efectes devastadors en la salut mental i emocional dels joves: "Pot tenir repercussions en la vida escolar i social dels menors, interferir en el rendiment acadèmic, dificultar les relacions interpersonals i generar un ambient escolar poc segur i hostil".

Des d'Andorra Telecom, la responsable de la RSE, Inés Martí, ressalta que "des de la companyia considerem molt important la col·laboració amb les diferents associacions de pares i mares dels centres educatius, així com amb els mateixos centres del país, per poder fer arribar als alumnes informació al voltant de les conseqüències que un mal ús de la tecnologia pot suposar en la seva vida".

A més, la companyia ha volgut agrair a l'APA i al Lycée Comte de Foix l'oportunitat d'acompanyar i conscienciar als alumnes de la importància d'una bona educació digital per gaudir d'un benestar digital. Aquesta activitat s'emmarca dins de les iniciatives de benestar digital que impulsa l'àrea de RSE de l'operadora.