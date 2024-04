Detinguda per entrar al domicili del seu exmarit i amenaçar de mort la seva parella

Les detencions transcorregudes a l'Snowrow no han sigut les úniques detencions de la setmana. Divendres a la tarda, a Ransol, una dona de 45 anys va ser arrestada com a presumpta autora de delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, contra la llibertat i contra el patrimoni. Els fets van tenir lloc quan la dona va accedir a l’apartament on resideix el seu exmarit gràcies a una clau que té per motius laborals i va amenaçar de mort l’actual parella d’aquest, amb qui va forcejar. En aquell moment va marxar del pis, però hi va tornar posteriorment. Va llençar dues pedres des de l’exterior de l’edifici causant danys als vidres de la finestra i també va trencar, amb el peu, la porta d’entrada al domicili.

D'altra banda, la matinada del mateix divendres, en un hotel de la capital, la Policia va detenir un turista de 36 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva parella. Tanmateix, dos homes de 22 anys i un de 26 van ser arrestats com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar certificats d’experiència laboral falsos al Servei d’Immigració per obtenir el permís de residència i treball. Es tracta de dos homes de 22 anys i un de 26.

Finalment, dues persones més, de 26 anys, van ser detingudes per conduir sota els efectes de les drogues i tres més, de 51, 25 i 42 anys, per fer-ho sota els efectes de l’alcohol amb taxes de 0,95, 1,11 i 1,58 respectivament. Aquest darrer, amb la taxa més elevada, va tenir un accident amb danys materials contra un vehicle que es trobava estacionat a Canillo la tarda de dissabte i va fugir. La Policia el va localitzar minuts després. Un altre turista, de 27 anys, va ser detingut dissabte al matí al Serrat amb 3,2 grams de cocaïna. També duia 2,7 grams d’haixix.