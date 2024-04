Petita esllavissada a la carretera de Fontaneda

El Comú de Sant Julià de Lòria ha informat d'una petita esllavissada que s'ha produït aquesta matinada en un tram de la carretera CS-140 que connecta la GC-1 amb el quart de Fontaneda per causes que encara estan per determinar i amb només danys materials.

La corporació comunal estava duent a terme uns treballs de millora de les voravies, però no se sap encara si ha estat per l'acumulació d'aigua o bé per una altra raó que ha portat al fet que es precipités un bon grapat de terra per sota de la via a l'alçada de l'hotel Sol Park.



Ara per ara, una excavadora està fent els treballs de sanejament i traient la runa acumulada en la zona que hi ha al costat de l'aparcament de l'establiment hoteler. Mentrestant, a la carretera hi ha un pas alternatiu mitjançant un semàfor i s'espera que en un parell de dies es pugui continuar amb les obres comunals. Això sí, el pas està vetat a vehicles de més de 3.500 quilos.