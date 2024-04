Enxampat un motorista circulant a 188 km/h per la C-14

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un motorista de 33 anys per un delicte contra la seguretat viària després de ser enxampat al quilòmetre 121 de la C-14, al terme municipal d'Oliola (Noguera), circulant a 188 km/h en un tram en què la velocitat màxima permesa està limitada als 90 km/h.



Els fets van tenir lloc als volts de les 16.40 hores i una dotació de la Policia va controlar l'home a Adrall, el qual va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El denunciat haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.