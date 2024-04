Concòrdia demana per la situació de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

El grup parlamentari de Concòrdia, a través del seu president, Cerni Escalé, ha entrat aquest matí una sèrie de preguntes al Consell General sobre la situació de l'ambient laboral que hi ha actualment a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Segons han considerat, aquesta és la principal institució andorrana dedicada a oferir atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i a les seves famílies, comptant, amb més de 300 treballadors que atenen unes 600 persones.

Així doncs, les qüestions formulades pels d'Escalé responen al fet que, segons diversos anuncis i manifestacions de persones que han treballat a la Fundació, aquesta té un clima laboral complex i amb una alta rotació de personal, motius pels quals volen adreçar-se a Govern per conèixer la realitat d'aquesta situació i les seves prioritats, així com el full de ruta que hi ha marcat.

La primera d'aquestes preguntes versa al voltant d'esbrinar si en els darrers anys s'ha efectuat algun tipus d'estudis de clima laboral entre els treballadors de la Fundació, així com els resultats d'aquests en cas d'haver-se donat. Per contra, si no s'ha efectuat cap es pregunta si hi està previst encarregar-ne. Seguidament, el grup parlamentari ha demanat per les noves contractacions i baixes de personal tècnic i administratiu que s'han produït entre els anys 2021 i 2023, així com la lectura que fa l'Executiu d'aquestes dades.

Per altra banda, Escalé també ha volgut interessar-se per quin és el full de ruta de la Fundació, a més de les prioritats o canvis que preveu el Govern per poder executar-lo. Finalment, la darrera qüestió s'enfoca al servei de llar residencial, conegut com l'Albó, de cara a saber amb quants treballadors compta en l'actualitat i a quantes persones assisteix. A més, el president del grup parlamentari de Concòrdia també demana per la formació que disposen les persones que treballen exercint les diferents funcions del centre.