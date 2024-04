Es registren cinc rècords de temperatures a les estacions meteorològiques

La neu torna demà / Així i tot, i malgrat els rècords assolits aquesta darrera nit, el termòmetre tornarà a baixar demà per donar pas a la neu a partir dels 1.200 metres. Deixarà una forta baixada de les temperatures i precipitacions al llarg del dia concentrades al nord del país, més febles al matí i intenses a la tarda. Al sud s'obriran clarianes, amb un ambient notablement més net, sense pols en suspensió. Les temperatures mínimes previstes seran de 4ºC a Andorra la Vella, 0ºC a 1500 metres i -8ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes registrades seran de 13ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1500 metres i -5ºC al Pas de la Casa.

El Servei Meteorològic d'Andorra ha informat que aquesta darrera nit s'han registrat fins a cinc rècords de temperatures per a un mes d'abril, donant-se el més alt a la central hidroelèctrica de FEDA amb 14,1ºC. L'anterior xifra més alta registrada en aquest indret data del 25 d'abril de 1937, en què es va registrar una mitjana de 14ºC, una dècima menys que l'actual.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació