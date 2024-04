Els estudis de càrrega de Sant Julià, a les III Jornades de turisme sostenible

Algunes de les conclusions dels estudis de càrrega de Sant Julià de Lòria es revelaran en el marc de les III Jornades de turisme sostenible 'Ciutats amables, ciutats sostenibles', les quals giraran enguany al voltant del repte que enfronten les ciutats de muntanya davant del canvi climàtic. Així ho ha anunciat aquest dimarts al matí el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui ha dirigit la presentació de l'esdeveniment juntament amb la directora de Ràdio SER Principat d'Andorra, Marisol Fuentes. "Comptarem amb la presència de Cristian Cerqueda, enginyer, empresari, consultor i divulgador especialitzat en la planificació del territori i la preservació del medi ambient, qui també ha estat coordinador dels estudis de capacitat de càrrega de diversos comuns" ha assenyalat el mandatari comunal. "Aquest tema és de gran actualitat. De fet, aquesta ponència ens permetrà comprendre com aquests estudis també poden ser útils en l'àmbit del turisme, tot i que s'hagin desenvolupat en el marc de l'urbanisme" ha afegit.



Cairat ha anunciat que les jornades disposaran d'un total de vuit ponències, dues taules rodones i un streaming. "Combinarem novament experts vinguts de fora amb experts nacionals per donar una visió àmplia i global. I, al mateix temps, baixar-la a l'àmbit local" ha destacat el cònsol major lauredià. En aquest sentit, el mandatari ha indicat que els ponents internacionals seran els divulgadors científics Marlén López, Josep Roca Cladera i Javier Martín Vide, i que els convidats d'àmbit nacional, a banda de Cerqueda, seran la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer; els emprenedors i propietaris de 'Be Forest, Joan Badias i Josefina Sofia, i la investigadora laurediana de l'AR+I, Patricia Borges.

"Els objectius de les jornades estan alineats amb els objectius d'aquesta corporació d'intentar esdevenir progressivament una parròquia més respectuosa amb el seu entorn natural. Des de fa molts anys que estem intentant preservar l'entorn amb la implementació de polítiques públiques que fomentin un desenvolupament harmoniós amb conservació al patrimoni natural, amb urbanisme, amb la millora dels entorns urbans, etc." ha indicat Cairat.



Per la seva banda, Fuentes - qui ha agraït la continuïtat d'aquest congrés a la corporació laurediana - ha recordat que aquestes jornades formen part de l'ADN del Grup Prisa i de la Cadena Ser, i que se celebren arreu d'Espanya amb perfils similars. "Gràcies a això podem comptar amb perfils de ponents de primer nivell" ha assegurat la directora de Ràdio SER. "Nosaltres sempre hem volgut compaginar l'experiència i la saviesa d'experts internacionals amb els experts del nostre país per potenciar el nostre talent i donar veu a propostes i a alternatives que s'estan treballant en el marc d'Andorra" ha afegit, Fuentes, qui ha destacat que les jornades ja compten amb una seixantena d'inscrits.



Un jurat decidirà aquest dissabte la futura façana del Centre cultural i de congressos



Davant d'una pregunta formulada per la premsa, Cairat ha informat que aquest dilluns el comú va procedir a obrir les urnes amb les diferents candidatures del procés participatiu sobre la remodelació de la façana del Centre cultural i de congressos lauredià. Amb relació a aquesta qüestió, el mandatari comunal ha afegit que aquest dissabte al matí se celebrarà una jornada on el jurat que s'ha constituït per a aquesta ocasió farà una visita d'obra i acabarà escollint una de les dues propostes presentades, informa l'ANA.