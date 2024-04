Les primeres reunions de treball del Pacte nacional de salut analitzen les 170 aportacions rebudes

Aquesta setmana s’han celebrat les dues primeres reunions de treball per tal d’elaborar el document consensuat que esdevindrà el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Durant aquestes trobades, encapçalades per la ministra de Salut, Helena Mas, amb una cinquantena de representants dels diferents actors sanitaris i de les associacions implicades en aquest àmbit, s’han tractat les 170 aportacions al text inicial que ha rebut el ministeri de Salut les darreres setmanes.



Entre les aportacions fetes destaquen aquelles que tenen com a objectiu millorar l’àmbit de l’assistència sanitària i les que busquen disposar de dades sanitàries que permetin tenir un sistema d’informació robust i fiable per poder prioritzar i planificar les accions a dur a terme. La ministra de Salut ha valorat positivament les reunions, ja que han permès compartir les diferents visions sobre les propostes de millora i el millor encaix d’aquestes en el text final que esdevindrà el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.



L’objectiu d’aquestes trobades de treball, que s’han celebrat aquest dilluns i dimarts, és arribar a un document de consens que traci un full de ruta que després s'haurà d’implementar –amb mesures executives, per part del Govern, i mesures legislatives, per part del Consell General– per dotar de més resiliència el sistema sanitari, que sigui més eficient, més eficaç i perdurable en el temps. Com es va anunciar al gener, quan es va presentar a tots els actors el document inicial d’aquest pacte nacional, la metodologia de treball es basa a definir un document consensuat entre les parts, a través la celebració de reunions de treball, la signatura del mateix i el seguiment de les accions establertes en aquest per part dels actors implicats.