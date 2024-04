Els adults de més de 50 anys, els nous afectats per la «pandèmia de la salut mental»

En el marc del Dia mundial de la salut, el Consell General ha rebut avui la conferència ‘No hi ha salut, sense salut mental’, a càrrec del cap de servei de l’àrea de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, i el president del Col·legi de Metges, Albert Dorca. En declaracions anteriors a l’inici de la conferència, Mur ha posat en valor el fet que no només els joves han sigut víctimes de les seqüeles mentals viscudes arran de la Covid-19, sinó que també els adults hi formen part ara d’elles. «En un dia com avui vam pensar que hauríem de parlar que sense salut mental no hi ha salut, ja que és un component que ens afecta a tothom. Volem posar en relleu les dades i l’impacte postpandèmia que s’ha viscut a l’atenció primària».

Així doncs, Mur ha destacat que la salut mental «ha d’estar present a les nostres polítiques i en totes les decisions del nostre Govern», recalcant la necessitat de parlar sobre «què es pot fer a escala global i local per a la prevenció i per millorar el nostre benestar, un concepte diferent i a més llarg termini». La manera de fer-ho sembla que és clara per al psiquiatre: «Ho hem de fer d’una manera dinàmica i interactiva, deixant conclusions positives per a tothom».

En aquesta línia, Mur ha emfatitzat la importància que els adults «sàpiguen reconèixer que també pateixen addiccions», exposant tota una sèrie de dades sobre com es troba actualment aquesta situació envers el grup poblacional. Recalcant que a Andorra hi ha «una mancança important de dades», Mur ha indicat que a Europa han pujat un 248% els casos per ansietat, afirmant que un de cada quatre pacients pateixen o patiran algun tipus de trastorn per salut mental. «Si comparem les dades del 2022 amb les del 2023, s’ha notat un impacte al petit univers del SAAS, ja que hem passat d’atendre a 3.500 ciutadans a 4.100, i de 39.200 visites al psiquiatre a 49.233», ha esmentat, posant el punt en el fet que el canvi de tendència s’ha notat especialment perquè l’augment ja no ve per part d’una atenció als adolescents, sinó dels adults a partir de 50 anys.

Qüestionat pel motiu que ha portat al fet que es doni aquesta casuística, Mur ha afirmat que és a causa «de l’empitjorament de la salut en general», posant d’exemple que els casos per diabetis, hipertensió, artritis reumatoide i dolor cònic afecten un 17% de la població actual. «També s’han de valorar els factors psicosocials que pateix la societat, com les situacions econòmiques o familiars», ha finalitzat el cap de servei de l’àrea de Salut Mental del SAAS.