Una quinzena de detencions durant la campanya de Pasqua per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues

El Cos de Policia ha efectuat uns 260 controls entre el 25 de març i el 7 d'abril durant la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues.



Durant aquests dies s’ha detingut una quinzena de persones. Set d'elles han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, cinc per tòxics i tres més per positius tant d’alcohol com de drogues. Tres d’aquestes persones s’han vist implicades en accidents de trànsit, dos amb danys materials i un amb ferits. Aquest últim es tracta de l’autor de l’atropellament múltiple que va tenir lloc a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella la matinada del 29 de març.



Del total de persones detingudes, la gran majoria residents al país, 10 són homes i cinc són dones. Sis dels arrestats tenen entre 18 i 35 anys; set entre 26 i 40 i dues tenen més de 40 anys.



Pel que fa a les taxes, sis han estat positius d’entre 0,87 i 1,20; tres més d’entre 1,21 i 1,60 i, finalment, una darrera, la més elevada, ha estat de 3,33.





Objectius: conscienciar i evitar accidents

Les campanyes contra l’alcohol i les drogues al volant segueixen el pla d’actuació marcat pel Ministeri de Justícia i Interior a proposta de la Policia amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Tal com detallen des del Cos de Policia, les campanyes contribueixen a dissuadir i prevenir conductes de risc amb l’objectiu de frenar els accidents. Al mateix temps, esdevenen una eina per insistir en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció, perquè fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.



El Cos recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues i dels riscos que implica.



La Policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues per evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.