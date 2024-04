Controvèrsia amb el cartell guanyador del Consell General dels Joves per l'ús de la IA

Un dels fets que ha marcat la cloenda de la 22a edició del Consell General dels Joves ha estat l'entrega dels premis del Concurs de Cartells, que enguany ha estat per a una proposta que representa un noi skater amb la bandera d'Andorra de fons. El cartell guanyador, creat per l'estudiant Kylian Fernández del Col·legi Mare Janer, ha generat diverses opinions a causa de l'eina amb la qual s'ha creat el cartell, la intel·ligència artificial. El cartell guanyador ha estat seleccionat entre altres dues propostes, la de les estudiants de 3r d'ESO; Tamara Silva de l'Escola de Segona Ensenyança d'Encamp, i Ariadna Badia del Col·legi Sagrada Família. Així, la quinzena edició del concurs ha rebut un total de 127 cartells presentats per part dels vuit centres educatius.

El guanyador del concurs ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC que "el procés ha sigut molt difícil, tot i que pot semblar que amb inteligencia artificial és més fàcil", ja que la evolució de la idea ha estat un camí tutoritzat per la seva professora. Fernández també ha fet incís en el fet que el seu objectiu ha estat "representar un noi skater amb el cabell ondulat perquè tots el portem així". D'altra banda, el creador del cartell ha exposat que un cop va sorgir la idea, "un amic meu em va enssenyar la pàgina per poder fer-ho, la vaig provar i vaig començar a editar de mica en mica fins a obtenir el resultat que volia".

Per la seva part, la consellera general de Concòrdia + Desperta Laurèdia i encarregada de donar el premi, María Àngels Ache, ha declarat a aquest mitjà que la junta va rebre "una gran quantitat de propostes", i que "vam escollir el finalista que justament ha fet servir la intel·ligència artificial", fet que ha cridat a l'intercanvi de posicions i opinions envers l'ús d'aquest tipus d'eines. Preguntada per aquesta part, Ache ha apel·lat a la llibertat d'ús que mantenen eines tecnològiques com l'IA: "Al plec de bases no hi havia cap consigna de descartar algun tipus d'eina tecnològica. Per tant, vam fer la selecció en base a la creativitat". A més, la consellera ha afegit que des de la junta s'ha d'acabar de "reflexionar" de cara a continuar donant via lliure a l'ús d'eines com l'IA: "En el cas que es permeti que els alumnes utilitzin la intel·ligencia artificial, s'haurà de deixar plasmat en el fet de quan la facin servir".

Finalment, la subsíndica, Sandra Codina, a més de valorar molt positivament la sessió, ha defensat que "les bases del concurs posa que es pot tenir com a suport qualsevol eina digital". A més, ha fet una crida a conviure amb les tecnologies perquè "la intel·ligència artificial també és creativitat". Codina també ha remarcat que el guanyador ha tingut tot el suport del col·legi en tot el procés de creació: "El professor va veure que hi havia un treball creatiu i no tenim res més a dir".