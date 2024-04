Una impecable Vicky Jiménez remunta i passa a les semifinals de Santa Margharita (3-6; 6-2; 6-0)

Quarta jornada del W35K de Santa Margharita di Pula (Itàlia) on Vicky Jiménez Kasintseva ha tancat un partit impecable, després de remuntar un 3-6 a la finlandesa Laura Hietaranta (3-6; 6-2; 6-0) en gairebé tres hores. Així doncs, la tricolor ja es col·loca a les semifinals de l'ITF amb més ambició i seguretat que mai.

El matx ha començat de manera favorable per a Hietaranta, que s'ha arribat a imposar fins a l'1-4 en trencar dos serveis i assegurar uns altres dos. A partir d'aquest moment, aconseguia un segon joc en blanc al rest i igualava un 15-40 que la deixava a un sol punt de la seva rival. Tanmateix, l'andorrana no ha pogut evitar la imminent derrota de la primera mànega, sense arribar a imaginar-se el que acabaria assolint.

Al tenis, solen dir que cada set és una nova història, i Jiménez ha predicat amb la frase. Això sí, ha hagut de lluitar pels punts en diverses ocasions, fet que no li ha impedit marcar un 4-0 al digital. Però, quan la número 413 del rànquing WTA volgués reaccionar, seria massa tard. Un 'break point' i un servei no ha sigut suficient per capgirar el 6-2 en contra. La tenista nacional donava per tancat el duel firmant un contundent 6-0, posicionant-se com un dels millors partits jugats d'aquesta temporada.

Ara, espera al matx de demà davant la txeca Lucie Havlickova, cap de sèrie número sis del torneig amb la 354a posició mundial, a tan sols sis llocs de Jiménez Kasintseva (348).