El Premi d’Investigació Històrica aplega un jurat més especialitzat

El Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica està dotat pel Consell General amb 10.000 euros i poden optar-hi els treballs d’investigació científica, escrits en llengua catalana, que siguin inèdits i originals, i centrats en la recerca històrica sobre Andorra. El termini per presentar els treballs finalitza el 14 de setembre i s’han d’adreçar al Cercle de les Arts i de les Lletres.

D’aquesta manera, es vol dotar al certamen de professionals d’alt nivell, capaços de valorar els treballs d’investigació, combinats amb historiadors que aportaran els seus coneixements en l’àmbit andorrà i pirinenc per poder valorar les obres. Un altre dels objectius marcats és assolir més participació, motiu pel qual el vicepresident de la comissió, Marc Magallon, ha remarcat que es farà una major promoció del premi publicant les bases al web del Consell General, a la del Cercle de les Arts i les Lletres i al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. A més, una altra de les novetats de l’edició d’enguany és que les bases contemplen l’ús d’intel·ligència artificial (IA) sempre que s’indiqui i es referenciï la menció expressa del ‘prompt’ (frase o comandament que s’ha fet servir per utilitzar la IA).

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports ha decidit donar un nou impuls al Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica per assolir dos objectius: més participació i una major qualitat de les obres presentades. La presidenta de la comissió, Susanna Vela, ha afirmat que de cara a la pròxima edició, es comptarà amb un jurat especialitzat en història moderna i contemporània format pels doctors Queralt Solé, doctora en història contemporània per la Universitat de Barcelona, i Marc Conesa, especialista en les societats rurals i de muntanya de l’època moderna. A més, el jurat comptarà amb Lídia Arbués, responsable de l’Arxiu Nacional d’Andorra, i el darrer guardonat amb el premi, Carles Gascón.

Per El Periòdic

