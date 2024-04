El bon temps continuarà durant aquest dissabte

Diumenge ja ens trobarem amb un altre panorama, ja que el pas d'un front pel sud de França pot arribar a deixar una nuvolositat alta a partir del migdia, i núvols baixos i més densos a partir del vespre, sobretot al nord, tot i que no s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran de 8ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i 6ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes se situaran en 26ºC a la capital, 21ºC a 1.500 metres i 11ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 4000 metres al migdia i a 3500 metres a la nit.

El Servei Meteorològic informa que les altes pressions assolides aquests darrers dies continuaran encara demà, sense grans canvis i amb un cel que es mantindrà ben serè. Les temperatures mínimes previstes seran de 7ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa. Per contra, les màximes se situaran en 28ºC a Andorra la Vella, 22ºC a 1.500 metres i 12ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 4.200 metres al migdia i a 4.200 metres a la nit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació