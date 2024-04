Andorra i Xipre signen un memoràndum d’entesa per a l’intercanvi sobre la relació amb la UE

Andorra i Xipre enforteixen la relació bilateral amb la signatura d'un memoràndum d'entesa (MoU). Així ho ha ratificat aquest divendres la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, qui ha signat el text juntament amb el seu homòleg xipriota, Constantinos Kombos, en el marc de la seva visita oficial Nicòsia, la capital de l'illa mediterrània. L'entesa entre els dos països té l'objectiu d'incrementar el nivell de cooperació i, en especial, en àrees clau com ara l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques en temes europeus i multilaterals, la innovació i el turisme sostenible. "Andorra i Xipre comparteixen característiques, valors i posicions, i l'entesa enceta un nou capítol en les nostres relacions, a més de ser una clara mostra de la voluntat per treballar conjuntament en benefici dels nostres ciutadans", ha destacat Tor.



La ministra d'Afers Exteriors ha compartit amb el ministre d'Afers Estrangers xipriota la situació de l'Acord d'associació entre Andorra i la UE. Així, ha explicat que actualment les delegacions es troben en el procés tècnic de validació final del text. Kombos ha ressaltat que l'acord serà beneficiós per a totes les parts, indicant que Xipre està a disposició d'Andorra per col·laborar en els reptes que tingui el país de cara a la implementació del cabal comunitari. Justament, la trobada amb Constantinos Kombos ha estat seguida d'una reunió de treball amb la viceministra d'Afers europeus, Marilena Raouna. De fet, el MoU recull la possibilitat de compartir bones pràctiques sobre la relació amb la Unió Europea i de poder realitzar intercanvis de diplomàtics. S'ha acordat posar en marxa aquest tipus d'intercanvi, especialment amb vista a la preparació de la presidència xipriota del Consell de la UE el 2026.



D'altra banda, la ministra ha volgut ressaltar la importància de compartir solucions a diferents reptes comuns com el del creixement sostenible. En aquest sentit, l'entesa estipula que es treballarà en l'intercanvi d'informació sobre energies renovables i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. A més, Tor s'ha trobat amb el viceministre de Turisme, Kostas Koumis. Ambdós han explorat noves oportunitats de col·laboració en l'àmbit del turisme sostenible.



Pel que fa a la innovació, s'ha reconegut el progrés substancial que Xipre ha assolit en el desenvolupament econòmic i tecnològic en els últims anys. Per això, s'exploraran vies de cooperació en àrees com la digitalització. L'alcalde de Nicòsia i la presidenta del Parlament també han rebut a la ministra, qui ha pogut conèixer de primera mà el funcionament de les institucions del país.