Èxit en la jornada inicial del 'Vide Dressing'

Tret de sortida a la primera jornada del 'Vide Dressing' de la Massana, marcada per la bona afluència de visitants entre la Closeta i les Fontetes, els dos punts del mercat de roba i complements de segona mà. Els cònsols de la parroquia, Eva Sansa i Roger Fité, i la consellera de Dinamització, Bet Rossell, han fet el recorregut inaugural per la seixantena d'estands, en els quals es pot trobar roba de tots els estils, marques i talles, ja que els productes han sortit dels armaris de les paradistes.



Des de l'organització, han remarcat la qualitat de les parades, no només pels productes que s'hi exposen, sinó també per la presentació i la decoració. El mercat també ha millorat la senyalització i la decoració, utilitzant material reciclat, ja que aquesta és la filosofia del mercat.



Una de les novetats d'enguany és el servei d'assessorament d'imatge per descobrir la gamma de colors que més afavoreix a cadascú. Aquest mètode ja s'ha posat a prova en moltes persones, inclosa la cònsol major, qui rebut els consells de l'assessora Tamara Salvatierra. A més, també hi ha un servei de massatges exprés, amb Ammamassages, i un taller infantil sobre la reutilització, amb Andtropia.



Aquest mercat va néixer amb el doble objectiu d'afavorir la reutilització dels productes i d'esdevenir un element dinamitzador de la Massana. Així doncs, per donar cabuda a totes les persones que volen participar, hi haurà una nova edició de 3 al 5 de maig.