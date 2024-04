L’escola andorrana de Canillo s’adhereix als valors de la candidatura Andorra 2029

L'escola andorrana de Canillo s'ha adherit als valors de la candidatura dels Campionats del Món d'esquí alpí Andorra 2029. En una jornada celebrada divendres a la tarda a l'auditori del Palau de Gel, els infants, els quals han treballat durant els últims mesos en diferents tasques relacionades amb els valors de la candidatura, han presentat els seus projectes i han tingut l'oportunitat de parlar amb diferents esportistes d'elit del país com l'esquiadora de la FAE Cande Moreno; la judoka Lia Povedano; el jugador de rugbi Pep Arazanz; l'esportista de Special Olympics de bàdminton, Jennifer Vilchez, i el tirador amb arc invident, Jordi Caselles. Tots ells han conversat amb els nens i nenes sobre superació, salut i sostenibilitat, treball en equip i inclusió, valors que són l'ADN del pla director d'Andorra 2029. Aquest projecte, liderat pel mateix centre educatiu de la parròquia, s'emmarca dins del projecte de centre del curs 2023-24, el qual culminarà amb unes Olimpíades el mes de maig. A partir de la iniciativa, l'escola es va posar en contacte amb l'Oficina Tècnica de la candidatura per demanar la informació i treballar-la amb els infants. Un dels principals projectes que han realitzat ha estat la creació d'un videoclip amb una cançó que porta el títol d''Empremtes', fent referència directa a la campanya de promoció de la candidatura als mundials en la qual l'eslògan és 'Andorra, caràcter únic, empremta de tots'. La lletra d'aquesta cançó, inspirada en els valors de la candidatura, està interpretada pels infants de la coral i el llenguatge de signes està present. A la jornada han assistit el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes; la consellera general, Meritxell Alcobé; la directora de l'escola andorrana, Olga Moreno; el director de l'escola andorrana de Canillo, Isaac Benchluch, i representants de l'equip executiu de la candidatura andorrana. La candidatura Andorra 2029 tornarà a estar present en els plans educatius dels diferents cicles formatius el pròxim dilluns amb la realització de diversos tallers inclusius i activitats. Una altra de les accions del projecte tindrà lloc en alguns centres dels diferents sistemes educatius a finals d’abril amb noves activitats orientades a l’accessibilitat i els diferents llenguatges.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació