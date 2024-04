Sensació agredolça de Cardelús als entrenaments dels Estats Units

La primera presa de contacte amb el Circuit de les Amèriques no ha estat gens fàcil per a Xavier Cardelús, malgrat que entre la primera i la segona sessió d'entrenaments del dia ha millorat un segon la seva volta ràpida i ha retallat en tres dècimes la diferència respecte al millor registre de la categoria.



Al primer entrenament del dia, el pilot del Fantic Racing ha fet dues sortides a pista amb un total de 14 voltes per aquest circuit que, amb els seus 5 quilòmetres i mig, és un dels més llargs del Campionat del Món, aconseguint el seu millor registre de la sessió a l'última volta amb un 2.12.938, que el deixava a 3 segons i gairebé 8 dècimes de la volta més ràpida de la sessió. A la segona sessió d'aquest divendres, el seu millor registre ha estat de 2.11.891 i s'ha quedat a 3.5 de la millor volta ràpida, però la millora no ha estat suficient per sortir del fons de la classificació. Les dificultats d'una pista que coneixia ben poc han estat un factor a afegir, el qual ha d'evolucionar positivament amb el pas de les sessions.



"El primer dia en aquest Gran Premi de les Amèriques ha estat complicat" ha valorat Cardelús. En aquest sentit, ha mencionat que ha sigut com "rodar en un circuit nou", ja que el 2019 va córrer en el traçat, però no va poder completar més d'una quinzena de voltes. "El sots i el poc grip de les zones d'asfalt nou no m'han ajudat a adaptar-me al traçat més ràpidament" ha revelat. Tot i això, sap que no estan "tan lluny i la millora d'un segon entre les dues sessions és important, malgrat que m'està costant". "Crec que si fem un pas endavant quant a la posada a punt de la moto demà les coses aniran força més bé" ha conclòs.



La disputa del tercer entrenament de la categoria de Moto2 està programada per a dissabte a partir de les 16.25 hores i la Q1, a les 20.45 hores. La cursa de diumenge està prevista per a les 19.15 hores, a 16 voltes.