Escollida la nova façana del Centre Cultural i de Congressos lauredià

La nova façana del Centre Cultural i de Congressos lauredià serà de pell orgànica i lames corbes d’alumini, les quals canvien de secció per generar moviment. Així ho ha determinat, per àmplia majoria, el jurat que ha pres part a la jornada d’elecció que s’ha celebrat aquest matí a Casa Comuna de Sant Julià de Lòria.

Els 35 integrants, entre membres de la corporació, representants de les entitats culturals i socials de la parròquia, així com ciutadanes i ciutadans que prèviament havien presentat la seva candidatura, han decidit entre dues propostes que havia treballat l’arquitecta encarregada de la remodelació. Entre els aspectes més valorats pels membres del jurat, destaca que la nova façana quedi integrada en l’entorn de la plaça i de la muntanya de Rocafort i que, a més, es mantingui la fulla de llorer, símbol del Centre Cultural i de Congressos, en el mateix lloc i amb la mateixa mida.

Previ a la votació final, els membres del jurat han visitat les obres del Centre cultural per veure, in situ, com es va originar el foc i les conseqüències que va tenir. Se’ls ha explicat l’estat dels treballs, com quedaran espais tan emblemàtics com el vestíbul, la biblioteca o els auditoris, així com les millores que s’hi efectuaran aprofitant les obres.